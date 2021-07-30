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Это интересно 30.07.2021 08:54

Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19

Президент США Джо Байден в четверг призвал власти штатов использовать средства из "Американского плана спасения" для предоставления выплат в размере $100 лицам, недавно прошедшим вакцинацию от COVID-19, сообщает издание The Hill со ссылкой на Минфин США.

Как говорится в заявлении Минфина, выплаты будут предоставлять только что привитым американцам в качестве "дополнительной меры поощрения". Такой шаг принимают с целью "увеличения показателей вакцинации защиты общества и спасения жизней".

"Министерство финансов готово предоставить техническую помощь штатам и органам местного самоуправления, чтобы они могли эффективно использовать средства для поддержки увеличения темпов вакцинации в их районах, кроме того, министерство финансов будет сотрудничать с министерством здравоохранения и социальных служб США в этих усилиях", - приводит The Hill выдержки из заявления ведомства.

Байден 20 января 2021 года анонсировал "Американский план спасения" на $1,9 трлн, из них $350 млрд - финансирование штатов и территориальных и местных органов управления на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

По данным The Hill, почти 70% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Однако в последнее время темпы вакцинации существенно снизились.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПООЩРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]