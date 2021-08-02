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Регион 02.08.2021 11:47

Парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна

Правящая парламентская фракция "Гражданский договор" выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна.

Соответствующее решение опубликовано на сайте парламента Армении.

"Руководствуясь статьей 149 Конституции Армении, п.7 ч.1 ст.8 закона "Об уставе парламента" выдвинуть на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна", - говорится в решении.

Документ подписан главой правящей фракции "Гражданский договор" Айком Конджоряном и секретарем фракции Назели Багдасарян.

Пашинян является единственным кандидатом на этот пост. Указ о его назначении должен подписать президент Армении Армен Саркисян.

17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна.

27 июня ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия Пашиняна победила, набрав 53,91%. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемый экс-директором Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном блок "Честь имею" - 5,22%.

Новый парламент Армении будет состоять из 107 депутатов. В соответствии с избирательным кодексом партия Пашиняна получила 71 депутатский мандат, блок Кочаряна "Армения" - 29 мандатов, блок "Честь имею" - семь мандатов.

Получившая большинство политическая сила имеет право выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, после утверждения его кандидатуры в парламенте президент республики подпишет соответствующий указ о назначении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА, ВЫДВИЖЕНИЕ


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