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ТЭК 04.08.2021 16:00

Цены на нефть ускорили снижение в ожидании данных Минэнерго США

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в среду.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, и связанные с этим перспективы ослабления спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 в среду составляет $71,85 за баррель, что на $0,56 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,73 за баррель, что на $0,83 (1,18%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

"Хотя поводов для оптимизма остается достаточно, - и я уверен, что это в основном будет так на протяжении следующих месяцев, - похоже, внимание в большей степени переключилось на ситуацию с распространением штамма "дельта", особенно в Китае" - говорит старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, которого цитирует S&P Global Platts.

Трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, которые будут опубликованы в 18:30.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают сокращения запасов нефти на 4 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]