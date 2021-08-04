Цены на нефть ускорили снижение в ожидании данных Минэнерго США

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в среду.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, и связанные с этим перспективы ослабления спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 в среду составляет $71,85 за баррель, что на $0,56 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,73 за баррель, что на $0,83 (1,18%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

"Хотя поводов для оптимизма остается достаточно, - и я уверен, что это в основном будет так на протяжении следующих месяцев, - похоже, внимание в большей степени переключилось на ситуацию с распространением штамма "дельта", особенно в Китае" - говорит старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, которого цитирует S&P Global Platts.

Трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, которые будут опубликованы в 18:30.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают сокращения запасов нефти на 4 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.