Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $70,16 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг вновь перешли к снижению после первоначального небольшого повышения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 составляет $70,16 за баррель, что на $0,22 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $67,93 за баррель, что на $0,22 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing(ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.