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Происшествия 05.08.2021 18:35

В Иерусалиме произошли два пожара

В двух районах Иерусалима зафиксированы природные пожары, сообщает в четверг The Times of Israel.

Один из пожаров произошел близ района Кирьят Йовель, некоторых жителей района попросили покинуть свои дома. Во втором случае огонь подбирается к заброшенной деревне Лифта, которая находится у западной окраины города.

Пожарные бригады работают на местах возгораний.

Информации о погибших или раненых пока не поступало.

Лесные пожары также бушуют в Турции, Греции и Италии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]