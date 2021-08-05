В Иерусалиме произошли два пожара

В двух районах Иерусалима зафиксированы природные пожары, сообщает в четверг The Times of Israel.

Один из пожаров произошел близ района Кирьят Йовель, некоторых жителей района попросили покинуть свои дома. Во втором случае огонь подбирается к заброшенной деревне Лифта, которая находится у западной окраины города.

Пожарные бригады работают на местах возгораний.

Информации о погибших или раненых пока не поступало.

Лесные пожары также бушуют в Турции, Греции и Италии.