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Дальнее зарубежье 05.08.2021 23:05

Положение дел в Афганистане обсудили по телефону госсекретарь США и председатель афганского Совета по примирению

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой, чтобы подтвердить приверженность США поиску справедливого и прочного политического урегулирования, которое положит конец войне в Афганистане, сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства США.

"Обсуждались способы ускорения мирных переговоров и достижения всеобъемлющего политического урегулирования, уважающего права всех афганцев, включая женщин и меньшинства, позволяющего афганскому народу иметь право голоса при выборе своих лидеров и предотвращающего использование афганской земли для создания угроз США, их союзникам и партнерам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба лидера выразили сожаление по поводу продолжающихся нападений талибов (движение "Талибан"), гибели мирных жителей Афганистана и перемещения гражданского населения. Они подчеркнули, что подобные нападения осуждаются в международном сообществе.

Блинкен и Абдулла пообещали и впредь поддерживать тесные контакты.

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 95% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]