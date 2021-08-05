Положение дел в Афганистане обсудили по телефону госсекретарь США и председатель афганского Совета по примирению

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой, чтобы подтвердить приверженность США поиску справедливого и прочного политического урегулирования, которое положит конец войне в Афганистане, сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства США.
"Обсуждались способы ускорения мирных переговоров и достижения всеобъемлющего политического урегулирования, уважающего права всех афганцев, включая женщин и меньшинства, позволяющего афганскому народу иметь право голоса при выборе своих лидеров и предотвращающего использование афганской земли для создания угроз США, их союзникам и партнерам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба лидера выразили сожаление по поводу продолжающихся нападений талибов (движение "Талибан"), гибели мирных жителей Афганистана и перемещения гражданского населения. Они подчеркнули, что подобные нападения осуждаются в международном сообществе.
Блинкен и Абдулла пообещали и впредь поддерживать тесные контакты.
За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.
США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 95% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.
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