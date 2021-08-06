BP-Azerbaijan в I полугодии увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 6%

Компания BP-Azerbaijan в I-ом полугодии 2021 года добыла с месторождения Шах-Дениз 10 млрд кубометров газа, что на 6,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
В январе-июне 2021 года с месторождения Шах-Дениз также добыто 15,1 млн баррелей конденсата (примерно 1,9 млн тонн), что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 70 млн кубометров в сутки или свыше 25 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.
Затраты консорциума Шах-Дениз в I-ом квартале 2021 года в рамках разработки данного месторождения составили $1 млрд 506 млн (рост на 74,9%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту составили $1 млрд 140 млн, капитальные затраты - $366 млн. Основной объем капзатрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
В компании также сообщили, что в январе-июне текущего года по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 46,51 млн кубометров газа в сутки (в январе-июне 2020 года - 32,8 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ в отчетный год составили $27 млн, капитальные - $11 млн.
Как сообщалось, в 2020 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 18,1 млрд кубометров газа (рост на 7,7%) и 3,6 млн тонн конденсата (рост на 2,8%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
Н.Аббасова
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