Иран подтверждает намерение продолжать переговоры по СВПД

Тегеран, несомненно, продолжит переговоры в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
"Иран никогда не покидал переговоры", - сказал в понедельник журналистам Хатибзаде, которого цитируют иранские СМИ.
"Иран непременно продолжит переговоры, направленные на возрождение СВПД", - отметил иранский дипломат.
"Произошла демократическая передача власти в стране, и изменения будут внесены в состав нашей делегации. Президент Ирана в церемонии инаугурации откровенно заявил, что нет никакого сомнения в снятии санкций в рамках интересов народа", - сказал Хатибзаде.
Он отметил, что "США с менталитетом Трампа не могут добиться ничего, кроме того, что произошло в последние годы".
"Они (американцы) знают и в равной степени мы знаем, что политика максимального давления провалилась и Иран не примет ничего больше, чем СВПД", - заявил представитель иранского МИД.
В Вене прошли шесть раундов переговоров, на которых обсуждаются условия и последовательность отмены США антииранских санкций и восстановления в полном объеме выполнения Тегераном положений СВПД. В конце июня в переговорах был сделан перерыв, который продолжается до сих пор.
Иран обещал возобновить процесс, когда новый президент Ибрахим Раиси сформирует правительство.
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