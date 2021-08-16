Выручка Азербайджана в январе-июле от экспорта нефти увеличилась на 19% - почти до $7,6 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июле 2021 года составил 17 млн 106 тыс. 825,51 тонн (номенклатурный код 2709), что на 12,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $7 млрд 585 млн 824,11 тыс. (рост на 18,6%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-июле 2021 года составила 66,58% (70,07% в январе-июле 2020 года - ИФ).
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-июле 2021 года составляла $59,1 за баррель.
Согласно данным ГТК, традиционно основным покупателем азербайджанской нефти оставалась Италия, на долю которой пришлось 48,6% всего экспорта "черного золота" за 7 месяцев.
Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Испания и Хорватия.
В целом, за отчетный период основной объем азербайджанской нефти был поставлен в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Израиль, Китай, Индия, Тунис, Португалия, Украина, Франция.
Структура экспорта нефти в январе-июле по основным странам-покупателям:
|Страна
|Объемы (в тоннах)
|Стоимость (тыс., $)
|Италия
|8 317 019,93
|3652 875,97
|Испания
|1 191 741,78
|510 500,34
|Хорватия
|1 070 522,09
|497 394,44
|Израиль
|972 654,65
|457 803,4
|Индия
|845 590,52
|346 185,84
|Португалия
|665 643,95
|307 758,8
|Тунис
|595 120,06
|274 484,53
|Великобритания
|444 115,5
|212 934,05
|Украина
|480 800,72
|173 237,94
|Канада
|278 174,6
|140 031,95
|Турция
|328 656,97
|136 951,78
|Таиланд
|277 100,94
|134 110,72
|Германия
|272 078,76
|128 473,84
|Беларусь
|270 691,94
|118 892,03
|Китай
|277 516,67
|102 592,36
|Индонезия
|159 510,6
|81 219,03
|Вьетнам
|139 699,64
|72 728,56
|Чехия
|120 392,67
|61 012
|Франция
|91 755,21
|45 737,11
|Ирландия
|87 840,9
|41 737,54
|Австрия
|80 008,75
|37 460,9
|Румыния
|84 725,08
|30 584,11
|Австралия
|54 975,82
|20 884,24
|Россия
|487,77
|232,64
Н.Аббасова
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