Выручка Азербайджана в январе-июле от экспорта нефти увеличилась на 19% - почти до $7,6 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июле 2021 года составил 17 млн 106 тыс. 825,51 тонн (номенклатурный код 2709), что на 12,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $7 млрд 585 млн 824,11 тыс. (рост на 18,6%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-июле 2021 года составила 66,58% (70,07% в январе-июле 2020 года - ИФ).

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-июле 2021 года составляла $59,1 за баррель.

Согласно данным ГТК, традиционно основным покупателем азербайджанской нефти оставалась Италия, на долю которой пришлось 48,6% всего экспорта "черного золота" за 7 месяцев.

Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Испания и Хорватия.

В целом, за отчетный период основной объем азербайджанской нефти был поставлен в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Израиль, Китай, Индия, Тунис, Португалия, Украина, Франция.

Структура экспорта нефти в январе-июле по основным странам-покупателям:

Страна Объемы (в тоннах) Стоимость (тыс., $) Италия 8 317 019,93 3652 875,97 Испания 1 191 741,78 510 500,34 Хорватия 1 070 522,09 497 394,44 Израиль 972 654,65 457 803,4 Индия 845 590,52 346 185,84 Португалия 665 643,95 307 758,8 Тунис 595 120,06 274 484,53 Великобритания 444 115,5 212 934,05 Украина 480 800,72 173 237,94 Канада 278 174,6 140 031,95 Турция 328 656,97 136 951,78 Таиланд 277 100,94 134 110,72 Германия 272 078,76 128 473,84 Беларусь 270 691,94 118 892,03 Китай 277 516,67 102 592,36 Индонезия 159 510,6 81 219,03 Вьетнам 139 699,64 72 728,56 Чехия 120 392,67 61 012 Франция 91 755,21 45 737,11 Ирландия 87 840,9 41 737,54 Австрия 80 008,75 37 460,9 Румыния 84 725,08 30 584,11 Австралия 54 975,82 20 884,24 Россия 487,77 232,64

Н.Аббасова