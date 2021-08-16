США в СБ ООН призвали соседей Афганистана предоставлять убежище беженцам

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала соседей Афганистана и другие страны региона предоставлять убежище беженцам, которые хотят покинуть афганскую территорию после ее захвата "Талибаном".
"Мы призываем соседей Афганистана и страны региона и вне его предоставить временное или постоянное убежище афганцам, которые пытаются бежать из страны. Все вместе мы должны сделать все возможное, чтобы помочь афганцам", - заявила она в понедельник на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Афганистане.
Томас-Гринфилд подчеркнула, что "все граждане Афганистана и иностранцы, которые хотят уехать, должны получить возможность сделать это безопасно".
Она напомнила, что президент США Джо Байден заявил, что "любые действия, которые могут поставить под риск персонал США или его дипмиссию будут встречены быстрым и сильным военным ответом".
Также постпред США отметила, что в Афганистане "мирное население, включая журналистов, должно получить защиту".
"Мы также призываем все стороны предотвратить терроризм, и мы должны гарантировать, что Афганистан никогда больше не станет базой для терроризма", - сказала Томас-Гринфилд.
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