Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9995 RUR   0.0229 GBR   2.3284 TRY   0.2027

Цена на нефть

26.08 $/bbl   WTI 67.42 -0.94 Brent 71.07 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 27.08.2021 20:33

Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

""Манчестер Юнайтед" рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о переходе Криштиану Роналду, при условии согласования личных условий, получения визы и прохождении медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду за свою карьеру выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре - на клубных чемпионатах мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Криштиану Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы и забил 118 голов в 292 играх.

С 2018 года португалец выступает за итальянский "Ювентус", куда переходил из испанского "Реала".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ФУТБОЛ, РОНАЛДУ, ПЕРЕХОД


Похожие новости


Реал остался самым дорогим футбольным брендом в мире и в 2020 году - Brand Finance Вручение Золотого мяча в 2020 году отменено Португалец Роналду первым из футболистов стал миллиардером Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА Президент ФИФА назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом, опередив МЮ - Brand Finance

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]