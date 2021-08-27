"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.
""Манчестер Юнайтед" рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о переходе Криштиану Роналду, при условии согласования личных условий, получения визы и прохождении медицинского осмотра", - говорится в сообщении.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду за свою карьеру выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре - на клубных чемпионатах мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.
Криштиану Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы и забил 118 голов в 292 играх.
С 2018 года португалец выступает за итальянский "Ювентус", куда переходил из испанского "Реала".
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