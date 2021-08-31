УМЭО SOCAR в январе-июле сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-июле 2021 года составил $827,709 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По итогам января-июля крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) - $158 млн, среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $72,6 млн.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: SOCAR Polymer ($122,7 млн), ЗАО "AzerGold" ($76,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($57,9 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($55 млн), "Азерэнержи" ($32,4 млн), ООО "Azeripek" ($1,8 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), ООО «Caspian GEO» ($0,769 млн), Государственная служба энергетики Нахчыванской АР Азербайджана ($0,74 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $55 млн, ООО «Local garden» - $50,5 млн, ООО «P-Aqro» - $28,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $28 млн, ООО "Sun Food" - $22,6 млн, ООО «Azerseker Istehsalat Birliyi» - $20,7 млн, ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret Ltd» - $16,2 млн, ООО «Fruitland» - $13,5 млн, Джафаров Ильгар - $13,3 млн.

Азербайджан в январе-июле экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,4 млрд.

Н.Аббасова