Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Согласно сообщению на сайте главы государства, президент Алиев также принял участии в открытии Сумгайытского судебного комплекса и вводе в эксплуатацию здания школы №20 города Сумгайыт.

Э.Шафиев