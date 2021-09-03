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03.09.2021 12:27

Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Согласно сообщению на сайте главы государства, президент Алиев также принял участии в открытии Сумгайытского судебного комплекса и вводе в эксплуатацию здания школы №20 города Сумгайыт.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУМГАЙЫТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]