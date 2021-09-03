Оборот по сделкам на БФБ за 8 месяцев вырос в 1,5 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-августе 2021 года составил 10 млрд 690 млн 684,135 тыс. манатов, что на 49,4% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 5 млрд 877 млн 374,199 тыс. манатов (рост на 26,1%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 941 млн 355,154 тыс. манатов (рост в 2,1 раза). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 270 млн 417,573 тыс. манатов, на вторичном рынке - 670 млн 937,581 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 3 млрд 936 млн 19,045 тыс. манатов (рост на 5,8%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 3 млрд 795 млн 389,881 тыс. манатов, на вторичном - 140 млн 629,164 тыс. манатов.

За 8 месяцев на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 274 млн 7,627 тыс. манатов (спад в 5,2 раза). При этом на долю первичного рынка пришлось 173 млн 569,694 тыс. манатов, вторичного рынка - 100 млн 437,933 тыс. манатов. В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на первичном рынке составил 160 млн манатов, на вторичном рынке - 62 млн 909,939 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-августе в общем обороте БФБ пришлось 4 млрд 539 млн 302,308 тыс. манатов (рост в 4,2 раза).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец августа составила 4 млрд 313 млн 56,272 тыс. манатов, что на 11% больше показателя на начало 2021 года.

Х.Насирзаде