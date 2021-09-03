Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам 13 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику.

"Решением кабинета министров, с 6 сентября 2021 гражданам 13 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В список включены: Китайская Народная Республика, Эстония, Финляндия, Франция, Гонконг (КНР), Хорватия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Малайзия, Саудовская Аравия и Япония.

Соответствующее постановление подписал в пятницу премьер-министр Али Асадов.

Таким образом, число стран, гражданам которых разрешены полеты в Азербайджан, достигло 41.