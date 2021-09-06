Цены на нефть замедлили снижение, но остаются под давлением, Brent - $72,07 за баррель

Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов в понедельник.

Давление на рынок оказывают сигналы ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 в понедельник составляет $72,07 за баррель, что на $0,54 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,82 за баррель, что на $0,47 (0,68%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.

Столь резкое снижение цен на нефть для азиатских покупателей трейдеры расценили как желание Saudi Aramco удержать долю рынка.

Слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, уменьшили оптимизм трейдеров в отношении темпов восстановления экономики США и спроса на нефть. Как сообщило министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Мексиканском заливе. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 16 единиц - до 394. Резкое снижение связано с ураганом Ида, вынудившим компании, работающие в Мексиканском заливе приостановить работу.