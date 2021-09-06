В Финляндии полностью отменят коронавирусные ограничения после вакцинации 80% населения - премьер

Власти Финляндии снимут оставшиеся ограничения после того, как 80% жителей страны в возрасте старше 12 лет привьются от COVID-19, заявила в понедельник премьер-министр страны Санна Марин.

"Наша цель - возобновить общественную активность и не прекращать ее", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные журналистам после совещания кабинета министров по проблеме коронавируса.

"Ключ к достижению этого - рост охвата вакцинацией (населения - ИФ)", - продолжила она.

СМИ указывают, что цель в 80% вакцинированного населения, как ожидается, будет достигнута к октябрю этого года.

По данным Национального института здоровья и благосостояния, в Финляндии, население которой составляет примерно 5,5 млн человек, курс вакцинации завершили 53,2% жителей. В зонах с повышенным уровнем распространения коронавируса действуют ограничения на время работы. ресторанов и баров. В других районах власти рекомендуют населению работать удаленно и носить маски в общественных помещениях.

Однако, указывают СМИ, несмотря на серьезный рост заболеваемости за последние месяцы коронавирусом среди невакцинированных групп финского населения вроде молодежи, в Финляндии отмечается один из наиболее низких показателей распространения COVID-19 в ЕС. За время пандемии в стране выявили около 130,5 тыс. случаев коронавируса, скончались 1 тыс. 30 инфицированных.