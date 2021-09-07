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Спорт 07.09.2021 14:41

Президент Алиев недоволен результатами молодых азербайджанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости проверки деятельности всех Олимпийских комплексов.

"В последние годы во всех регионах строительство спортивных объектов получило широкое распространение. Только в регионах Азербайджана действуют около 50 спортивно-олимпийских комплексов. Их деятельность должна быть серьезно проверена: каков уровень тренировочного процесса, приходят ли дети и подростки в спортивные секции, какие условия созданы для занятия спортом?", - сказал Алиев во вторник, принимая новоназначенного министра молодежи и спорта Фарида Гайибова.

Глава государства отметил, что спортивная инфраструктура создана для популяризации спорта, а также для подготовки профессиональных спортсменов.

Алиев подчеркнул, что все недостатки в области спорта необходимо серьезно изучить и проанализировать.

"Поскольку молодым спортсменам не удалось завоевать медали на Олимпийских играх в Токио, это требует тщательного изучения. Следует проанализировать ситуацию в клубах. То есть надо делать выводы. Конечно, мы можем гордиться своими победами. Но есть и недостатки, которые необходимо устранить. Необходимо полностью обеспечить прозрачность в этой сфере и серьезно бороться со всеми недостатками", - сказал президент.

По его словам, в преддверии Олимпийских игр работа в некоторых федерациях была неудовлетворительной, и ситуация во всех федерациях требует серьезного анализа.

"Особое внимание стоит уделить тренировочному процессу и тренировочным сборам. Также следует учесть, что наши спортсмены, завоевавшие медали на прошлых Олимпийских играх, это главным образом опытные спортсмены. Можно сказать, что они - ветераны спорта. Среди них нет представителей молодого поколения, и это требует серьезного анализа. Как может быть такой разрыв между поколениями?", - отметил глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]