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СНГ 10.09.2021 13:13

Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным и на обмен пленными после нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным будет предметной.

"Россия не хочет быстро решить вопрос - завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.

Он отметил, что "если будет мощная эскалация со стороны России - это самое страшное, что может быть". К сожалению, такая возможность есть", - предупредил Зеленский. Это, по его словам, стало бы трагической ошибкой Москвы, и никогда не будет более дружеского отношения Украины к России и Беларуси.

Зеленский выразил надежду, что после будущего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Россией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы. "Я не верю в освобождение "всех на всех". Я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или больше людей", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]