Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным и на обмен пленными после нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным будет предметной.
"Россия не хочет быстро решить вопрос - завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу.
Он отметил, что "если будет мощная эскалация со стороны России - это самое страшное, что может быть". К сожалению, такая возможность есть", - предупредил Зеленский. Это, по его словам, стало бы трагической ошибкой Москвы, и никогда не будет более дружеского отношения Украины к России и Беларуси.
Зеленский выразил надежду, что после будущего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Россией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы. "Я не верю в освобождение "всех на всех". Я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или больше людей", - сказал он.
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