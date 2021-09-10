Иран намерен наращивать закупки российской пшеницы - посол республики в РФ

Иран будет наращиваться закупки пшеницы в России, несмотря на небольшую вместимость судов, которые работают в Каспийском море.
"Мы заинтересованы в том, чтобы закупать зерно в России. Благодаря нашему соседству такая возможность есть. Мы будем использовать все существующие возможности для увеличения импорта зерна, в том числе пшеницы из РФ", - заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали журналистам в Астрахани.
Посол отметил, что закупки будут расти, несмотря на существующие ограничения. "Есть некоторые ограничения, в том числе по судам на Каспии, их вместимость сейчас не очень высокая - в основном 3-5 тыс. тонн. Тем не менее, мы будем использовать данную возможность для того, чтобы повысить уровень закупки зерна в РФ", - заявил Джалали.
По данным компании "ПроЗерно", с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) Иран вышел на второе место среди покупателей российской пшеницы, сместив с него Египет. С 1 июля по 7 сентября в эту страну из РФ экспортировано 1,636 млн тонн пшеницы, что уже превысило показатель за весь прошлый сельхозгод (июль 2020-июнь 2021 гг.) - 1,382 млн тонн.
Эксперты считают, что во многом именно поставки в Иран сыграли большую роль в росте экспорта пшеницы в августе до рекордного для этого месяца показателя - 5,8 млн тонн.
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