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Регион 17.09.2021 11:20

Раиси и Пашинян обсудили организацию грузоперевозок между Ираном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Душанбе обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вопросы бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами.

"Находящийся с рабочим визитом в Душанбе премьер-министр Армении провел встречу с президентом Исламской Республики Иран. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-иранских многоотраслевых отношений, бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами, а также происходящие в регионе процессы", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян заявил также, что важность региональных отношений особо подчеркнута в программе деятельности правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]