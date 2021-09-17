Раиси и Пашинян обсудили организацию грузоперевозок между Ираном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Душанбе обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вопросы бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами.
"Находящийся с рабочим визитом в Душанбе премьер-министр Армении провел встречу с президентом Исламской Республики Иран. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-иранских многоотраслевых отношений, бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами, а также происходящие в регионе процессы", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
Пашинян заявил также, что важность региональных отношений особо подчеркнута в программе деятельности правительства Армении.
Новый посол Азербайджана в Исламабаде вручил верительные грамоты президенту Пакистана
Chapman Taylor LLP подготовит проект генплана города Джабраил
Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев
Такси в Азербайджане в январе-августе удвоили пассажироперевозки
Азербайджан увеличил в январе-августе производство электроэнергии на 7%
VTB Bank (Azerbaijan), РЭЦ и Торгпредство РФ в Азербайджане запустят электронную торговую площадку для бизнеса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 227 млн - университет Хопкинса
Минобразования направит 611 тыс. манатов на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования
В Великобритании начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
«Бесплатный звонок» - новая услуга от Bakcell
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог