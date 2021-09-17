Раиси и Пашинян обсудили организацию грузоперевозок между Ираном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Душанбе обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вопросы бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами.

"Находящийся с рабочим визитом в Душанбе премьер-министр Армении провел встречу с президентом Исламской Республики Иран. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-иранских многоотраслевых отношений, бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами, а также происходящие в регионе процессы", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян заявил также, что важность региональных отношений особо подчеркнута в программе деятельности правительства Армении.