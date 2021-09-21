Бакметрополитен начал строительство четвертой станции фиолетовой ветки метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» начало строительство четвертой станции фиолетовой ветки метро с условным названием «B-04».

«Новая станция будет расположена на улице Джалила Мамедгулузаде, за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева. Это будет 28-ая станция метро и четвертая – на фиолетовой ветке», - говорится в сообщении общества, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По информации Бакметрополитена, уже завершено строительство двух тоннелей протяженностью 1,010 тыс. и 1,021 тыс. метров.

Глубина станции составит от 29 до 32 метров, общая протяженность станционного комплекса - 170 метров. Комплекс будет четырехуровневый. На верхнем уровне разместятся касса зала и вестибюль, на нижнем (четвертом) - вокзал и зал ожидания, где будут курсировать поезда.

Платформа будет рассчитана на движение 7-вагонных поездов. Длина платформы составит 144 метра.

«Станция будет иметь четыре входа и выхода. Здесь также будут установлены эскалаторы и лестницы для перехода с уровня на уровень. Как и другие станции фиолетовой ветки, здесь будут установлены лифты для спуска инвалидных колясок на станцию», - говорится в сообщении.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. 27-я станция метро будет расположена в строящемся электрическом депо в поселке Ходжасан фиолетовой ветки.

Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Н.Аббасова