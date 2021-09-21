Экологический фонд Джеффа Безоса выделит $1 млрд в 2021г на природоохранительную деятельность

Экологический фонд Джеффа Безоса Earth Fund выделит в этом году $1 млрд на деятельность по охране природы, говорится в сообщении фонда.
Эти средства станут частью обещания Джеффа Безоса выделить $10 млрд к 2030 году на борьбу с изменениями климата и сыграют ключевую роль в достижении цели "30х30", отмечается в пресс-релизе. Цель 30х30 подразумевает предотвращение вымирания видов животных и растений на 30% территорий суши и моря к 2030 году.
Earth Fund также планирует выделять по $1 млрд в течение следующих 10 лет на восстановление ландшафта и улучшение продовольственной системы. Средства преимущественно будут предназначены для таких регионов, как бассейн реки Конго в Африке, северные Анды в Латинской Америке и тропическая зона Тихого океана.
"Состояние природы сегодня хуже, чем 500 лет назад, когда леса были нетронуты, реки чисты, а доиндустриальный воздух свеж. Мы можем и должны бороться с этой аномалией. Объединив усилия, мы сможем пользоваться преимуществами современной жизни и сохранить окружающую среду", - прокомментировал решение Безос.
Фонд Earth Fund, созданный Безосом в 2020 году, уже выделил 16 грантов на общую сумму $791 млн таким природоохранным организациям, как The Nature Conservancy, Natural Resources Defense Council, Environmental Defense Fund, World Resources Institute и World Wildlife Fund.
В начале сентября Earth Fund также принял решение о направлении дополнительных $230,7 млн 10 некоммерческим организациям, занимающимся климатическими проблемами.
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