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ТЭК 22.09.2021 09:30

Цены на нефть повышаются

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются.

Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тыс. баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 подорожали на $0,82 (на 1,1%) - до $75,18 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,44 (на 0,6%) и составила на закрытие $74,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром выросли на $0,81 (на 1,15%) - до $71,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,35 (на 0,5%) и составила $70,49 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]