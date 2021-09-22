Цены на нефть повышаются

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются.

Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тыс. баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 подорожали на $0,82 (на 1,1%) - до $75,18 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,44 (на 0,6%) и составила на закрытие $74,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром выросли на $0,81 (на 1,15%) - до $71,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,35 (на 0,5%) и составила $70,49 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют уменьшение резервов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.