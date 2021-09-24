Цены на нефть перешли к снижению, но могут показать недельный рост

Цены на нефть перешли к снижению после первоначального роста в ходе торгов в пятницу.
Между тем котировки могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 составляет $77,21 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,15 за баррель, что на $0,15 (0,20%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Поддержку рынку на этой неделе оказывают растущий спрос на топливо и данные о сокращении запасов нефти в США, пишет Trading Economics.
Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". На текущий момент не возобновлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе.
Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.
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