В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в прошлогодней войне с Арменией в Карабахе

В Азербайджане в понедельник в 12:00 по бакинскому времени минутой молчания почтили память военных, погибших в войне против Армении осенью 2020 года.
Как сообщалось ранее, число погибших азербайджанских военных в войне осенью 2020 года составило около 3 тыс.
В Азербайджане 27 сентября – в день начала Второй Карабахской войны – отмечается как День памяти.
В связи с Днем памяти в центре Баку в понедельник прошел марш азербайджанских военных.
Как сообщалось ранее, в результате 44-тидневной войны осенью 2020 года Азербайджан освободил от армянской оккупации свыше 300 городов, сел и населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий в ходе боевых действий составила около 5 тыс. кв. метров.
В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого заявления, Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский) общей площадью около 5 тыс. кв. км, который были оккупированы Арменией в 1992-1993гг.
Х.Насирзаде
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