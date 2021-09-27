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Социум 27.09.2021 12:00

В Азербайджане минутой молчания почтили память погибших в прошлогодней войне с Арменией в Карабахе

В Азербайджане в понедельник в 12:00 по бакинскому времени минутой молчания почтили память военных, погибших в войне против Армении осенью 2020 года.

Как сообщалось ранее, число погибших азербайджанских военных в войне осенью 2020 года составило около 3 тыс.

В Азербайджане 27 сентября – в день начала Второй Карабахской войны – отмечается как День памяти.

В связи с Днем памяти в центре Баку в понедельник прошел марш азербайджанских военных.

Как сообщалось ранее, в результате 44-тидневной войны осенью 2020 года Азербайджан освободил от армянской оккупации свыше 300 городов, сел и населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий в ходе боевых действий составила около 5 тыс. кв. метров.

В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого заявления, Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский) общей площадью около 5 тыс. кв. км, который были оккупированы Арменией в 1992-1993гг.

Х.Насирзаде

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Тэги: ВОЙНА, ПОГИБШИЕ, ПАМЯТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]