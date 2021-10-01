Цены на нефть перешли к росту, Brent - $78,39 за баррель

Цены на нефть вернулись к росту после снижения в ходе торгов в пятницу.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:36 в пятницу составляет $78,39 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,08 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше итогового значения предыдущей сессии.
По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - на более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.
Трейдеры сосредоточили внимание на грядущей встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в понедельник. Нефтепроизводители должны обсудить вопрос о том, следует ли увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки или более в ноябре и декабре.
Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в своем интервью газете The Wall Street Journal заявил, что миру следует готовиться к еще большей нехватке энергоресурсов в случае, если инвестиции в развитие нефтегазового сектора не будут увеличены. "Энергетический кризис в Европе и многих других регионах мира является тревожным звонком, который возвращает нас к вопросу об инвестициях в нефтегазовую отрасль", - отметил он. В 2020 году Баркиндо заявлял, что инвестиции в сектор сократились на 20%.
Ранее на этой неделе в ОПЕК сообщили, что для удовлетворения растущего спроса нефтегазовому сектору потребуется около $11,8 трлн к 2045 году.
Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения СМИ о том, что власти Китая поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой.
Поручение дал вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, который осуществляет надзор за энергетическим сектором и промышленным производством. Его распоряжения были переданы компаниям на этой неделе китайскими чиновниками в ходе внепланового совещания, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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