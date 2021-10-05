Цены на нефть активно растут, Brent превысила $83 за баррель впервые с 10 октября 2018г

Цены на нефть активно растут в ходе торгов во вторник, при этом Brent в определенный момент сессии превысила $83 за баррель впервые с 10 октября 2018 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть этой марки на лондонской бирже ICE Futures к 19:22 во вторник составляет $82,98 за баррель, что на $1,72 (2,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,36 за баррель, что на $1,74 (2,24%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

"После резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

"Мы считаем, что на рынках энергоносителей назревает пузырь, и рассматриваем текущую динамику как характерную для типичных колебаний в период цикловых пиков. Особенно это касается рынков природного газа, которые, похоже, опередили сами себя, не обращая внимания на рыночные механизмы самовосстановления", - говорит главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"Мы считаем, что к концу года более вероятна отрицательная динамика. Тем не менее, последние месяцы показали, что погодные условия и политическая конъюнктура все еще способны усугубить ситуацию. Несвоевременные политические интервенции скорее подогреют, чем успокоят бурную активность рынков энергоносителей. Таков на сегодня бычий сценарий краткосрочного роста", - добавил эксперт.