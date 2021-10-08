Израиль может разрешить въезд туристам индивидуалам с ноября

Власти Израиля могут разрешить въезд туристам-индивидуалам с прививкой от коронавируса в ноябре, сообщают местные СМИ.
"Министерство туризма Израиля работает над планами разрешить отдельным вакцинированным туристам посещать страну с начала ноября. Сейчас Израиль могут посещать только организованные группы от пяти до 30 туристов из "зеленых", "желтых" и "оранжевых" стран", - пишут издания.
Россия в настоящее время не входит в список стран, откуда разрешен въезд тургрупп в Израиль.
По данным управления по туризму правительства страны, в сентябре 2021 года было зарегистрировано 34,5 тыс. прибытий иностранных туристов. Это более чем вдвое больше, чем за тот же месяц годом раньше - 15,1 тыс. В сентябре 2019 года, до пандемии, Израиль принял 405 тыс. зарубежных гостей.
Показатель прошлого месяца представляет собой рост на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 91,5% меньше, чем в сентябре 2019 года.
По заявлению IGTO, правила въезда для туристов были упрощены для того, чтобы восстановить индустрию туризма и дать возможность зарабатывать сотням тысяч людей, работающим в отрасли страны.
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