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Туризм 08.10.2021 22:41

Израиль может разрешить въезд туристам индивидуалам с ноября

Власти Израиля могут разрешить въезд туристам-индивидуалам с прививкой от коронавируса в ноябре, сообщают местные СМИ.

"Министерство туризма Израиля работает над планами разрешить отдельным вакцинированным туристам посещать страну с начала ноября. Сейчас Израиль могут посещать только организованные группы от пяти до 30 туристов из "зеленых", "желтых" и "оранжевых" стран", - пишут издания.

Россия в настоящее время не входит в список стран, откуда разрешен въезд тургрупп в Израиль.

По данным управления по туризму правительства страны, в сентябре 2021 года было зарегистрировано 34,5 тыс. прибытий иностранных туристов. Это более чем вдвое больше, чем за тот же месяц годом раньше - 15,1 тыс. В сентябре 2019 года, до пандемии, Израиль принял 405 тыс. зарубежных гостей.

Показатель прошлого месяца представляет собой рост на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 91,5% меньше, чем в сентябре 2019 года.

По заявлению IGTO, правила въезда для туристов были упрощены для того, чтобы восстановить индустрию туризма и дать возможность зарабатывать сотням тысяч людей, работающим в отрасли страны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, ВЪЕЗД, ИЗМЕНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]