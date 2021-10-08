США отменили санкции против двух иранских компаний, связанных с ракетной программой Ирана

Минфин США в пятницу исключил из санкционных списков по Ирану две базирующиеся в этой стране компании, говорится в коммюнике Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

Речь идет об исключении из санкционного списка SDN List компаний Mammut Industrial Group и Mammut Diesel. Это означает, что в США активы этих структур размораживаются, а американским гражданам вновь разрешено вести с ними дела.

Издание The Hill в свою очередь уточняет, что эти две компании участвуют в иранской ракетной программе. Издание отмечает, что Белый дом принял решение об отмене санкций, вероятно, в надежде в скором времени возобновить непрямые переговоры с Тегераном в Вене по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

При этом представитель Минфина отверг такое предположение. Он, комментируя решение Вашингтона, заявил изданию, что отмена санкций "не отражает изменений в санкционной политике США в отношении Ирана".

"Это не имеет отношения к усилиям по переговорам о СВПД. Соединенные Штаты продолжат противодействовать иранской дестабилизирующей деятельности, в том числе путем введения санкций", - приводит The Hill слова представителя ведомства.

Также в Минфине не уточнили, считают ли в Вашингтоне, что Mammut Industrial Group и Mammut Diesel перестали поддерживать иранскую ракетную промышленность.

The Hill напоминает, что санкции в отношении этих компаний ввела администрация бывшего президента США Дональда Трампа в сентябре 2020 года в рамках активизации кампании максимального давления на Тегеран за его ядерную активность, а также за его политику в регионе. Тогда эти структуры в Вашингтоне охарактеризовали как "ключевых производителей и поставщиков военных товаров двойного назначения для иранской ядерной программы". Минфин США утверждал, что эти структуры оказывают поддержку "основному иранскому разработчику ракет на жидком топливе".

Данные ограничительные меры стали частью кампания давления США на Иран, в ходе которой США ввели с 2018 года санкции против примерно 1,5 тыс. физических и юридических лиц.

Тем временем Вашингтон надеется на возобновление в скором времени переговоров в Вене по восстановлению СВПД.

"Мы слышали от иранцев, что они ожидают скорого возобновления переговоров. Мы надеемся, что их определение "скорого" совпадает с нашим определением. Мы бы хотели, чтобы переговоры в Вене возобновились как можно скорее. Мы говорим об этом уже даже не несколько недель, а несколько месяцев", - заявил накануне представитель госдепа США Нед Прайс.

Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде в свою очередь заявил 4 октября, что в Иране ожидают возобновления переговоров в Вене вокруг ядерной проблемы к началу ноября.

Во время пребывания Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США участвовали в консультациях опосредованным путем. Шестой раунд завершился 20 июня.

В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.