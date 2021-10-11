Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

Американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс в понедельник стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2021 года, объявили в понедельник в Нобелевском комитете в Стокгольме.
В частности, Карду премия присуждена за "эмпирический вклад в экономику труда". В свою очередь Ангрист и Имбенс разделили между собой премию за "методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
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