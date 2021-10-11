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Наука и образование 11.10.2021 14:18

Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

Американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс в понедельник стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2021 года, объявили в понедельник в Нобелевском комитете в Стокгольме.

В частности, Карду премия присуждена за "эмпирический вклад в экономику труда". В свою очередь Ангрист и Имбенс разделили между собой премию за "методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

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Тэги: МИР, НОБЕЛЬ, ЭКОНОМИКА, ЛАУРЕАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]