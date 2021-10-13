ОПЕК ухудшил оценку роста спроса на нефть в 2021г на 160 тыс. б/с - до 5,8 млн б/с, в 2022г - неизменно

ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть в 2021 году до 5,8 млн б/с по сравнению с 5,96 млн б/с месяц назад, говорится в свежем отчете картеля.
"Пересмотр в сторону понижения в основном вызван более низкими, чем ожидалось, фактическими данными за первые три квартала этого года, несмотря на предположения о хорошем спросе на нефть в последнем квартале года, который будет поддерживаться сезонным повышением спроса на топливо для нефтехимии и отопления и потенциального перехода с природного газа на нефтепродукты из-за высоких цен на газ" - говорится в отчете.
Показатели как стран ОЭСР, так и стран, не входящих в ОЭСР, скорректированы в сторону понижения, при этом пересмотр в сторону понижения в регионах ОЭСР сосредоточен в первом полугодии 2021 года, в то время как пересмотр в странах, не входящих в ОЭСР, сосредоточен в III квартале 2021 года. Ожидается, что в этом году мир потребит 96,6 млн баррелей в сутки нефти. На 2022 год рост мирового спроса на нефть не изменится и составит 4,2 млн баррелей в сутки. В результате ожидается, что мировой спрос в следующем году составит в среднем 100,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что спрос будет поддерживаться за счет здорового экономического роста в странах-основных потребителях и более эффективного управления пандемией COVID-19.
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