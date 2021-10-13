Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9637 RUR   0.0237 GBR   2.3145 TRY   0.1881

Цена на нефть

12.10 $/bbl   WTI 80.64 0.12 Brent 83.42 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.10.2021 15:10

ОПЕК ухудшил оценку роста спроса на нефть в 2021г на 160 тыс. б/с - до 5,8 млн б/с, в 2022г - неизменно

ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть в 2021 году до 5,8 млн б/с по сравнению с 5,96 млн б/с месяц назад, говорится в свежем отчете картеля.

"Пересмотр в сторону понижения в основном вызван более низкими, чем ожидалось, фактическими данными за первые три квартала этого года, несмотря на предположения о хорошем спросе на нефть в последнем квартале года, который будет поддерживаться сезонным повышением спроса на топливо для нефтехимии и отопления и потенциального перехода с природного газа на нефтепродукты из-за высоких цен на газ" - говорится в отчете.

Показатели как стран ОЭСР, так и стран, не входящих в ОЭСР, скорректированы в сторону понижения, при этом пересмотр в сторону понижения в регионах ОЭСР сосредоточен в первом полугодии 2021 года, в то время как пересмотр в странах, не входящих в ОЭСР, сосредоточен в III квартале 2021 года. Ожидается, что в этом году мир потребит 96,6 млн баррелей в сутки нефти. На 2022 год рост мирового спроса на нефть не изменится и составит 4,2 млн баррелей в сутки. В результате ожидается, что мировой спрос в следующем году составит в среднем 100,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что спрос будет поддерживаться за счет здорового экономического роста в странах-основных потребителях и более эффективного управления пандемией COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


Похожие новости


Цены на нефть умеренно снижаются, Brent - $83,34 за баррель Цены на нефть перешли к снижению Цены на нефть держатся вблизи многолетних максимумов, Brent - $83,7 за баррель Цены на нефть стабилизировались у многолетних максимумов, Brent - $83,7 за баррель Цены на нефть уверенно растут, Brent больше $84 за баррель впервые за 3 года Цены на нефть могут вырасти за неделю на 5%, WTI торгуется у максимума за 7 лет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]