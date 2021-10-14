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Оборона 14.10.2021 13:04

Азербайджан за 9 месяцев увеличил импорт из Турции продукции оборонной и авиапромышленности в 1,5 раза

Турция в январе-сентябре 2021 года поставила в Азербайджан продукции оборонной и авиационной промышленности сумму $184 млн, заявил член правления Союза турецких экспортеров Селахеддин Каплан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, которые приводит пресс-служба Союза, объем поставок данной продукции в Азербайджан увеличился на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Делегация Союза 11-14 октября совершила визит в Азербайджан для обсуждения вопросов расширения сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями.

Каплан, комментируя итоги визита делегации в Азербайджан, подчеркнул, что, в целом, за 9 месяцев турецкий экспорт в страну составил $1,73 млрд (рост на 16,5%).

В Азербайджан, в частности, также экспортировано химической продукции из Турции на $372,802 млн (рост 22,1%), электроники - на $136,6 млн (рост на 12,4%), мебели, бумаги и лесоматериалов - на $104,6 млн (рост на 8,8%), остальной объем пришелся на другую продукцию.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]