Азербайджан за 9 месяцев увеличил импорт из Турции продукции оборонной и авиапромышленности в 1,5 раза

Турция в январе-сентябре 2021 года поставила в Азербайджан продукции оборонной и авиационной промышленности сумму $184 млн, заявил член правления Союза турецких экспортеров Селахеддин Каплан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, которые приводит пресс-служба Союза, объем поставок данной продукции в Азербайджан увеличился на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Делегация Союза 11-14 октября совершила визит в Азербайджан для обсуждения вопросов расширения сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями.
Каплан, комментируя итоги визита делегации в Азербайджан, подчеркнул, что, в целом, за 9 месяцев турецкий экспорт в страну составил $1,73 млрд (рост на 16,5%).
В Азербайджан, в частности, также экспортировано химической продукции из Турции на $372,802 млн (рост 22,1%), электроники - на $136,6 млн (рост на 12,4%), мебели, бумаги и лесоматериалов - на $104,6 млн (рост на 8,8%), остальной объем пришелся на другую продукцию.
Б.Рустамбеков
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