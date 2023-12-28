Азербайджан увеличил за 10 мес. экспорт газа в Турцию на 20%

Азербайджан в январе-октябре 2023 года экспортировал в Турцию 8 млрд 609,31 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 20,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно данным Совета, в октябре 2023 года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 718,91 млн кубометров (-5,53% по сравнению с октябрем 2022г - ИФ-Аз), сообщает "Интерфакс-Азербайджан". На долю Азербайджана за этот период пришлось 21,4% всех поставок газа в Турцию и 25,4% от поставок трубопроводного газа.
В октябре Азербайджан занял второе место по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 59,1% всех поставок, на третьем – Алжир (13,4%). В октябре поставки осуществлялись из пяти стран (Азербайджан, Иран и Россия - трубопроводами, Алжир и Нигерия - СПГ).
В целом, в октябре экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 358,23 млн кубометров (рост на 3,71% по сравнению с октябрем 2022г - ИФ). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 833,15 млн кубометров млн (84,36% всех поставок, рост на 18,98%), СПГ - 525,09 млн кубометров (15,64% всех поставок, спад на 38,74%).
В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Договор предусматривает поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024гг) ежегодно 3,7 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 Шах-Дениз. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года.
Азербайджан в 2022 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 709,98 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 1,3% от показателя 2021 года).
Поставки азербайджанского газа в Турцию в 2023 году запланированы на уровне 10,2 млрд кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), Cenub Qaz Dehlizi (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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