Азербайджан в сентябре на четверть увеличил экспорт газа в Турцию

Турция в сентябре этого года суммарно импортировала 3,292 млрд куб. м природного газа (по трубе и в виде СПГ), что на 3% меньше, чем за сентябрь 2022 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Для сентября это минимальный уровень за последние четыре года (с 2019 года). Однако при рассмотрении этих данных необходимо помнить, что в 2022 году республика завершала расширение своего ПХГ Силиври (Silivri), и дополнительный объем газа импортировался в том числе для формирования запасов в новых мощностях хранения.

При этом все более значимый объем газа получили частные импортеры - Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, EGE, Kibar Enerji и Socar Enerji. Вместе за сентябрь они закупили невиданные 1,019 млрд кубометров - это почти в два раза больше, чем в августе 2023 и в 14 раз больше, чем год назад.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК

В сентябре жара пошла на спад, однако температура воздуха была значительно выше климатической нормы. Это привело к росту потребления электроэнергии в стране на 4% по отношению к сентябрю 2022 года.

В составе энергетического микса произошло увеличение выработки ТЭЦ на угле (на 10%), также выросло производство электроэнергии за счет ветра - на 37%.

Общее потребление газа в Турции снизилось на 4%, до 3,044 млрд куб. м. Потребление в энергетике снизилось на 8% - до 1,356 млрд куб. м, использование газа в секторе ЖКХ снизилось также на 8% - до 286 млн куб. м.

В октябре температура воздуха была по-прежнему намного выше климатической нормы, что обеспечивало потребителям комфорт в естественных условиях.

ТРУБОПРОВОДЫ

Импорт трубопроводного газа в сентябре составил 2,791 млрд куб. м (после 3,105 млрд куб. м годом ранее).

Из РФ, от "Газпрома" Турция получила в сентябре 1,902 млрд куб. м газа, что на 24% больше, чем в сентябре 2022 года. Поставки российского газа увеличивались третий месяц подряд.

Азербайджан поставил 889 млн куб. м газа (+25%).

Импорт иранского газа весь сентябрь снова не осуществлялся (как и ранее в июле). К этому стоит добавить август, когда поставки были примерно в десять раз ниже нормы и июнь (в половину меньше нормы). Суммарно с начала года поставки иранского газа в Турцию упали почти в два раза - до 3,813 млрд куб. м.

СПГ

Закупки СПГ в сентябре 2023 выросли почти в два раза - до 501 млн куб. м.

Поставки этого вида топлива в Турцию осуществлял Алжир по долгосрочному контракту; также была принята одна спотовая партия СПГ из США.

Американский СПГ не поставлялся в Турцию все лето.

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