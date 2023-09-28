Азербайджан в январе-июле увеличил экспорт газа в Турцию на 17,5%

Азербайджан в январе-июле 2023 года экспортировал в Турцию 6 млрд 64,18 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 17,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в июле 2023 года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 883,52 млн кубометров (+24,44% по сравнению с июлем 2022г - ИФ-Аз), сообщает "Интерфакс-Азербайджан". На долю Азербайджана за этот период пришлось 29,1% всех поставок газа в Турцию и 34,7% от поставок трубопроводного газа.

В целом, в июле Азербайджан занял второе место по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 54,9% всех поставок, на третьем – Алжир (16%). В июле поставки осуществлялись только из трех стран (Азербайджан, Россия - трубопроводами, Алжир - СПГ).

В целом, в июле экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 30,96 млн кубометров (спад на 11,5% по сравнению с июлем 2022г - ИФ). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 547,78 млн кубометров (84,06% всех поставок, спад на 15,88%), СПГ - 483,18 млн кубометров (15,94% всех поставок, рост на 26,22%).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Договор предусматривает поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024гг) ежегодно 3,7 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 Шах-Дениз. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года.

Азербайджан в 2022 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 709,98 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 1,3% от показателя 2021 года).

Поставки азербайджанского газа в Турцию в 2023 году запланированы на уровне 10,2 млрд кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), Cenub Qaz Dehlizi (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова