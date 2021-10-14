Пашинян предложил сформировать общий рынок газа, нефти и электроэнергии в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

"Вопросы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕАЭС являются не просто задачей по выполнению положений договора о создании ЕАЭС, а необходимым условием для полной реализации потенциала экономической интеграции", - сказал Пашинян в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

По его словам, устранение препятствий во взаимной торговле в ЕАЭС является одним из приоритетов союза, цель которого - обеспечить функционирование внутренних рынков без изъятий и ограничений.

"Отсутствие барьеров в рамках союза не только повысит уровень доверия членов стран ЕАЭС друг к другу, но и повысит конкурентоспособность на внешних рынках. Считаю необходимым активизировать усилия по выполнению и устранению препятствий в торговле, по созданию рынков товаров и услуг, выстраиванию эффективных логических цепочек, повышению транзитного потенциала Союза", - сказал Пашинян.

Он также заявил об актуальности вопроса защиты внутреннего рынка ЕАЭС в случае выявления негативного эффекта, возникшего в результате экономического давления третьих сторон. "В этом контексте выработка ответных мер имеет важное место в повестке как евразийской, так и любой региональной интеграции. Армения готова к тесному сотрудничеству с целью поиска путей выработки общего подхода в данном вопросе", - сказал Пашинян.