Пашинян предложил сформировать общий рынок газа, нефти и электроэнергии в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.
"Вопросы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕАЭС являются не просто задачей по выполнению положений договора о создании ЕАЭС, а необходимым условием для полной реализации потенциала экономической интеграции", - сказал Пашинян в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
По его словам, устранение препятствий во взаимной торговле в ЕАЭС является одним из приоритетов союза, цель которого - обеспечить функционирование внутренних рынков без изъятий и ограничений.
"Отсутствие барьеров в рамках союза не только повысит уровень доверия членов стран ЕАЭС друг к другу, но и повысит конкурентоспособность на внешних рынках. Считаю необходимым активизировать усилия по выполнению и устранению препятствий в торговле, по созданию рынков товаров и услуг, выстраиванию эффективных логических цепочек, повышению транзитного потенциала Союза", - сказал Пашинян.
Он также заявил об актуальности вопроса защиты внутреннего рынка ЕАЭС в случае выявления негативного эффекта, возникшего в результате экономического давления третьих сторон. "В этом контексте выработка ответных мер имеет важное место в повестке как евразийской, так и любой региональной интеграции. Армения готова к тесному сотрудничеству с целью поиска путей выработки общего подхода в данном вопросе", - сказал Пашинян.
Азербайджанские военные перехватили армянский беспилотник в Карабахе
Баку и Москва обсудили мероприятия на 2022г в связи с 30-летием установления дипотношений – МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана, Армении и РФ проведут трехстороннюю встречу в Минске
Qala Sigorta застраховал сотрудников АИКГФ по ДМС
Дюков: "Газпром нефть" в 2022г сможет нарастить добычу на 10% и больше, но всё зависит от ОПЕК+
Нефтяные котировки уверенно поднимаются, Brent - $84,08 за баррель
Полиция Норвегии назвала нападение в Конгсберге терактом
В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19, 11 человек скончались
До четырех человек выросло число жертв столкновений в Бейруте
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей
Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о Сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии