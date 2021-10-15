Рост ВВП Азербайджана за январь-сентябрь составил 4,8%, ненефтяной сектор вырос на 6,2%

Рост ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2021 года составил 4,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Рост в нефтегазовом секторе в январе-сентябре составил 1,4%, в ненефтяном секторе – 6,2%.
По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 9 месяцев составил 62 млрд 877,4 млн манатов.
В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 40,1%, торговли и ремонта транспортных средств - 10,3%, на транспорт и складское хозяйство - 7,1%, строительство – 5,2%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 6,9%, на сектор информации и связи - 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 1,1%, на прочие сектора - 18,4%, чистые налоги на импорт и на товары - 9,1%.
ВВП на душу населения в январе-сентябрь составил 6 тыс. 279 манат.
Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне до 5%.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.
Н.Аббасова
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