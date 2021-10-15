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Макроэкономика 15.10.2021 11:00

Рост ВВП Азербайджана за январь-сентябрь составил 4,8%, ненефтяной сектор вырос на 6,2%

Рост ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2021 года составил 4,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Рост в нефтегазовом секторе в январе-сентябре составил 1,4%, в ненефтяном секторе – 6,2%.

По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 9 месяцев составил 62 млрд 877,4 млн манатов.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 40,1%, торговли и ремонта транспортных средств - 10,3%, на транспорт и складское хозяйство - 7,1%, строительство – 5,2%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство – 6,9%, на сектор информации и связи - 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 1,1%, на прочие сектора - 18,4%, чистые налоги на импорт и на товары - 9,1%.

ВВП на душу населения в январе-сентябрь составил 6 тыс. 279 манат.

Министерство экономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне до 5%.

Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВВП, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]