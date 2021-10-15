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ТЭК 15.10.2021 16:11

Цены на нефть могут завершить в плюсе восьмую неделю подряд, Brent - около $85 за баррель

Нефть продолжает дорожать в ходе торгов в пятницу на фоне ограниченного предложения и массового переключения энергетических компаний с газа и угля на нефтепродукты.

За последний месяц нефтяные котировки выросли более чем на 13%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 в пятницу составляет $84,93 за баррель, что на $0,93 (1,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,1 за баррель, что на $0,79 (0,97%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]