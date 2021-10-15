Цены на нефть могут завершить в плюсе восьмую неделю подряд, Brent - около $85 за баррель

Нефть продолжает дорожать в ходе торгов в пятницу на фоне ограниченного предложения и массового переключения энергетических компаний с газа и угля на нефтепродукты.

За последний месяц нефтяные котировки выросли более чем на 13%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 в пятницу составляет $84,93 за баррель, что на $0,93 (1,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,1 за баррель, что на $0,79 (0,97%) выше итогового значения предыдущей сессии.