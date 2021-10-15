Азербайджан в топ-10 стран, из которых осуществлялись денежные переводы в Грузию в январе-сентябре

Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-сентябре 2021 года вырос на $44,4 млн, или на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $301 млн, сообщил грузинский Национальный банк.
Эта сумма составляет 17% всех денежных переводов, осуществленных физлицами из-за рубежа, объем которых за девять месяцев текущего года увеличился на 32,3% - до $1 млрд 766,1 млн.
В третьем квартале в Грузию было переведено $683 млн, что на 20,8% больше, чем в июле-сентябре прошлого года, в том числе поступления из РФ увеличились на 5,4%, до $116,4 млн.
В сентябре перечисления в республику выросли на 8,8% по сравнению с сентябрем 2020 года. При этом из России поступило $38,6 млн (18,4% всех перечислений).
Согласно информации Нацбанка, РФ заняла первое место среди стран, откуда в январе-сентябре этого года поступали в Грузию денежные перечисления, второе - Италия с $282,7 млн (16%), третье - США с $209,9 млн (11,9%). В первой пятерке также Греция - $181,4 млн (10,3%) и Израиль - $136,8 млн (7,7%). Далее следуют Германия, Турция, Украина, Азербайджан, Казахстан, Испания, Франция, другие страны.
Из Грузии за рубеж за 9 месяцев этого года переведено $221,6 млн, что на 25,6% больше, чем годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию - $65,3 млн (29,5% общей суммы), а также в Турцию - $48,9 млн (22,1%) и на Украину - $20,8 млн (9,4%).
В 2020 году объем средств, перечисленных в Грузию из-за рубежа, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 8,8%, до $1 млрд 885,8 млн (11,9% ВВП). В том числе из России перечислено $364,3 млн (снижение за год на 15,1%).
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