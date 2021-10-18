В Берлине подтвердили, что Газпром выполняет договоренности по газовым поставкам

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что Россия по-прежнему выполняет все договоренности по поставкам газа в Германию.
"По нашим актуальным данным, все поставщики сейчас выполняют договоренности по поставкам. И "Газпром" до сих пор, по нашим данным, выполнял оговоренные условия поставок", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.
По его словам, правительство Германии "и дальше внимательно наблюдает за ситуацией".
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