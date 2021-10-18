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ТЭК 18.10.2021 15:15

В Берлине подтвердили, что Газпром выполняет договоренности по газовым поставкам

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что Россия по-прежнему выполняет все договоренности по поставкам газа в Германию.

"По нашим актуальным данным, все поставщики сейчас выполняют договоренности по поставкам. И "Газпром" до сих пор, по нашим данным, выполнял оговоренные условия поставок", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, правительство Германии "и дальше внимательно наблюдает за ситуацией".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]