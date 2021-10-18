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Дальнее зарубежье 18.10.2021 19:50

Действия России в Черноморском регионе ставят под угрозу его безопасность - глава Пентагона

Находящийся с визитом в Тбилиси министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил об осуждении Вашингтоном "оккупации" Россией территорий Грузии и действий РФ в регионе Черного моря.

"Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем", - заявил Остин в понедельник на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Заявление Остина цитирует пресс-служба главы грузинского правительства.

"Это важный регион и его безопасность и стабильность крайне важны для практического осуществления нашего общего видения - для существования единого, свободного и мирного общества", - сказал Остин.

В свою очередь Гарибашвили заявил на встрече, что у США в лице Грузии в регионе есть надежный партнер.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, РОССИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]