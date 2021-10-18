Действия России в Черноморском регионе ставят под угрозу его безопасность - глава Пентагона

Находящийся с визитом в Тбилиси министр обороны США Ллойд Остин вновь заявил об осуждении Вашингтоном "оккупации" Россией территорий Грузии и действий РФ в регионе Черного моря.
"Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем", - заявил Остин в понедельник на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Заявление Остина цитирует пресс-служба главы грузинского правительства.
"Это важный регион и его безопасность и стабильность крайне важны для практического осуществления нашего общего видения - для существования единого, свободного и мирного общества", - сказал Остин.
В свою очередь Гарибашвили заявил на встрече, что у США в лице Грузии в регионе есть надежный партнер.
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