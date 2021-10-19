В ФСВТС заявили об интересе Ирана к российской военной продукции

Москва готова развивать военно-техническое сотрудничество с Тегераном, который заинтересован в российской военной продукции, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Россию и Иран связывает давнее сотрудничество, и Тегеран действительно заинтересован в широкой номенклатуре российской продукции военного назначения. Мы со своей стороны видим все перспективы для развития военно-технического сотрудничества с Ираном", - говорится в сообщении пресс-службы ФСВТС России.