ЦБ Азербайджана обновит прогнозы по инфляции на 2021г - Рустамов

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов заявил, что банк пересмотрит свои прогнозы по инфляции на 2021 год.

«Мы следим за инфляционными процессами. У нас пока среднегодовая инфляция формируется в интервале 4%+. Скоро у нас (в ЦБА – ИФ) будет заседание комитета, мы сейчас завершаем нашу аналитику, прогнозирование. Тогда мы скажем (новые прогнозы – ИФ)», - сказал Рустамов журналистам в среду.

По итогам 9 месяцев 2021 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 5,2%. При этом ЦБА ранее прогнозировал по итогам текущего года среднегодовую инфляцию на уровне 5,4-5,8%.

Рустамов подчеркнул, что на инфляцию в Азербайджане больше всего влияет внешний фактор. «Инфляция у нас импортная. Это, в основном, инфляция продовольствия, которая, к сожалению, второй год подряд составляет по Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) более чем 30%. Вы знаете, это связано в основном с пандемией, с разрушением глобальной цепочки поставок, естественно, с удорожанием сырья и логистических расходов, из-за этого предложения продовольствия в мире очень серьезно уменьшилось», - отметил он.

Глава ЦБА считает, что на темпы инфляции влияет и восстановление экономики.

Рустамов добавил, что с ростом инфляции сталкиваются и соседние с Азербайджаном страны, а также основные страны-торговые партнеры. «Сейчас сложно сказать, как долго эта ситуация будет продолжаться. Конечно, пересмотр тарифов на коммунальные услуги (внутри страны – ИФ) также немного повлияет на показатель инфляции», - подчеркнул глава ЦБА.

Х.Насирзаде, А.Азизов