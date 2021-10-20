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Макроэкономика 20.10.2021 13:26

ЦБ Азербайджана обновит прогнозы по инфляции на 2021г - Рустамов

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов заявил, что банк пересмотрит свои прогнозы по инфляции на 2021 год.

«Мы следим за инфляционными процессами. У нас пока среднегодовая инфляция формируется в интервале 4%+. Скоро у нас (в ЦБА – ИФ) будет заседание комитета, мы сейчас завершаем нашу аналитику, прогнозирование. Тогда мы скажем (новые прогнозы – ИФ)», - сказал Рустамов журналистам в среду.

По итогам 9 месяцев 2021 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 5,2%. При этом ЦБА ранее прогнозировал по итогам текущего года среднегодовую инфляцию на уровне 5,4-5,8%.

Рустамов подчеркнул, что на инфляцию в Азербайджане больше всего влияет внешний фактор. «Инфляция у нас импортная. Это, в основном, инфляция продовольствия, которая, к сожалению, второй год подряд составляет по Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) более чем 30%. Вы знаете, это связано в основном с пандемией, с разрушением глобальной цепочки поставок, естественно, с удорожанием сырья и логистических расходов, из-за этого предложения продовольствия в мире очень серьезно уменьшилось», - отметил он.

Глава ЦБА считает, что на темпы инфляции влияет и восстановление экономики.

Рустамов добавил, что с ростом инфляции сталкиваются и соседние с Азербайджаном страны, а также основные страны-торговые партнеры. «Сейчас сложно сказать, как долго эта ситуация будет продолжаться. Конечно, пересмотр тарифов на коммунальные услуги (внутри страны – ИФ) также немного повлияет на показатель инфляции», - подчеркнул глава ЦБА.

Х.Насирзаде, А.Азизов

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]