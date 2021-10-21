Путин: россияне ценят стабильность и возможность нормально развиваться

Российское общество выработало коллективный иммунитет "к безответственным устремлениям очередных революционеров", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рискну утверждать, что наша страна обладает преимуществом. Оно (...) - в нашем историческом опыте. У нашего общества выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму, который ведет к потрясениям и социальным политическим обвалам", - выступая в четверг на заседании клуба "Валдай".

"Люди, действительно, ценят у нас стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров. У многих в памяти свежи события 30-летней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов", - отметил Путин.

В России верят, что "стабильное и успешное развитие возможно", подчеркнул он.

"Все, в первую очередь, зависит от наших собственных усилий и, конечно, мы готовы работать с нашими партнерами ради общих благородных целей", - добавил он.