Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть, завершившие торги в четверг в минусе впервые за шесть сессий, перешли к росту в пятницу после первоначального снижения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:22 в пятницу составляет $85,53 за баррель, что на $0,92 (1,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,38 за баррель, что на $0,88 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Спад на рынке в ходе предыдущих торгов эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-го подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.

Эксперты Julius Baer говорят, что нефтяной рынок может вступать в фазу нормализации. "На рынках нефти и газа в последнее время доминировал фактор страха - опасения, что холодный зимний сезон в Северном полушарии усугубит ситуацию с дефицитом", - говорит глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

"Похоже, что начинается фаза нормализации, когда цены возвращаются к фундаментальным показателям, а агрессивная динамика "стадного инстинкта" на фьючерсных рынках и скупки на физических рынках ослабевают. Запасы природного газа как в Европе, так и в Северной Америке сейчас не настолько ограничены, как это представляется по ценам", - отмечает он.