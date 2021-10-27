Азербайджанский Unibank разместил облигации на $15 млн

ОАО "Unibank" разместил облигации на $15 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кредитной организации.
"23 инвестора представили 24 заявки на покупку облигаций банка. Общий объем поданных ими заявок составил $15 млн. В результате весь объем облигаций, выставленных на аукцион 26 октября, был продан", - отметили в банке.
Облигации разделены на 15 тыс. ценных бумаг номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.
Ставка купона - 6% годовых (выплаты держателям облигаций осуществляются раз в квартал).
Срок обращения бумаг - 6 лет. Unibank привлеченные средства направит на расширение своих операций на внутреннем рынке, в том числе операций в регионах Азербайджана.
Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.
Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов - 86,3839%. Кроме этого, акционером банка является Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,6004%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.
Х.Насирзаде
Азербайджан в бюджете на 2022 год предусмотрел $2,6 млрд на оборону
Баку и София обсудили сотрудничество в военной сфере
Компании Китая заинтересованы в реализации проектов восстановления Карабаха - AZPROMO
В Швеции будут предлагать третью дозу прививки от COVID-19 пожилым людям и медикам
Почти 2 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в Беларуси
В Азербайджане вновь растет число смертей от COVID-19, 27 человек за сутки
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
Во Вьетнаме начали вакцинировать от COVID-19 подростков с целью возобновить работу школ
Тегеран согласился возобновить переговоры по ядерной сделке до конца ноября
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания
Cостоится очередное мероприятие клуба "Дружбы Народов Азербайджана и России"
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии