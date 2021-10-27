Азербайджанский Unibank разместил облигации на $15 млн

ОАО "Unibank" разместил облигации на $15 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кредитной организации.

"23 инвестора представили 24 заявки на покупку облигаций банка. Общий объем поданных ими заявок составил $15 млн. В результате весь объем облигаций, выставленных на аукцион 26 октября, был продан", - отметили в банке.

Облигации разделены на 15 тыс. ценных бумаг номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Ставка купона - 6% годовых (выплаты держателям облигаций осуществляются раз в квартал).

Срок обращения бумаг - 6 лет. Unibank привлеченные средства направит на расширение своих операций на внутреннем рынке, в том числе операций в регионах Азербайджана.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов - 86,3839%. Кроме этого, акционером банка является Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,6004%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.

Х.Насирзаде