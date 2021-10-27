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Финансы 27.10.2021 17:41

Азербайджанский Unibank разместил облигации на $15 млн

ОАО "Unibank" разместил облигации на $15 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кредитной организации.

"23 инвестора представили 24 заявки на покупку облигаций банка. Общий объем поданных ими заявок составил $15 млн. В результате весь объем облигаций, выставленных на аукцион 26 октября, был продан", - отметили в банке.

Облигации разделены на 15 тыс. ценных бумаг номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Ставка купона - 6% годовых (выплаты держателям облигаций осуществляются раз в квартал).

Срок обращения бумаг - 6 лет. Unibank привлеченные средства направит на расширение своих операций на внутреннем рынке, в том числе операций в регионах Азербайджана.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов - 86,3839%. Кроме этого, акционером банка является Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,6004%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]