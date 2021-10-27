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Регион 27.10.2021 17:59

Премьер Армении подтвердил негативное отношение к Зангезурскому транспортному коридору

Разговоры о транспортных коридорах не способствуют усугубляют атмосферу вражды на Южном Кавказе, тогда как открытие коммуникаций служит установлению мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Разговоры в логике открытия коридоров лишь углубляет атмосферу вражды в регионе. В трехстороннем заявлении от 11 января 2020 года (по Карабаху, подписанное главами России, Армении и Азербайджана - ИФ) говорится об открытии всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Это означает, что по какой-то очередности должны быть открыты и задействованы железные и автомобильные дороги, которые когда-то существовали. Они должны быть доступны для стран региона", - сказал Пашинян в среду в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

"Открытие коммуникаций должно иметь логику восстановления мира и безопасности. Сейчас обсуждаются маршруты этих дорог, которые должны предопределить мир, а не конфликт в регионе", - заявил премьер.

20 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил журналистам в Ереване, что вопрос о создании коридора между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении не обсуждается. "Нет, не обсуждается. Обсуждается вопрос деблокирования экономических, транспортных связей в Закавказье", - сказал Оверчук.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТРАНСПОРТ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]