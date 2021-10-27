Премьер Армении подтвердил негативное отношение к Зангезурскому транспортному коридору

Разговоры о транспортных коридорах не способствуют усугубляют атмосферу вражды на Южном Кавказе, тогда как открытие коммуникаций служит установлению мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Разговоры в логике открытия коридоров лишь углубляет атмосферу вражды в регионе. В трехстороннем заявлении от 11 января 2020 года (по Карабаху, подписанное главами России, Армении и Азербайджана - ИФ) говорится об открытии всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Это означает, что по какой-то очередности должны быть открыты и задействованы железные и автомобильные дороги, которые когда-то существовали. Они должны быть доступны для стран региона", - сказал Пашинян в среду в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.
"Открытие коммуникаций должно иметь логику восстановления мира и безопасности. Сейчас обсуждаются маршруты этих дорог, которые должны предопределить мир, а не конфликт в регионе", - заявил премьер.
20 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил журналистам в Ереване, что вопрос о создании коридора между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении не обсуждается. "Нет, не обсуждается. Обсуждается вопрос деблокирования экономических, транспортных связей в Закавказье", - сказал Оверчук.
Азербайджан в бюджете на 2022 год предусмотрел $2,6 млрд на оборону
Баку и София обсудили сотрудничество в военной сфере
Компании Китая заинтересованы в реализации проектов восстановления Карабаха - AZPROMO
Рост расходов на материалы и поставки угрожает вводу более 50% мощностей солнечной энергетики в 2022г
Казахстан до конца года определится с маршрутом газопровода для газификации севера и востока страны
Иран готов погасить газовый долг перед Туркменией, надеется на возобновление поставок туркменского газа
В Швеции будут предлагать третью дозу прививки от COVID-19 пожилым людям и медикам
Почти 2 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в Беларуси
В Азербайджане вновь растет число смертей от COVID-19, 27 человек за сутки
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания
Cостоится очередное мероприятие клуба "Дружбы Народов Азербайджана и России"
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии