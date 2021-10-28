Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.973 RUR   0.0241 GBR   2.3361 TRY   0.1787

Цена на нефть

27.10 $/bbl   WTI 82.66 -1.99 Brent 84.58 -1.82

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 28.10.2021 17:40

В НАТО намерены возобновить сотрудничество с Азербайджаном по программе ППА

Североатлантический Альянс распространил заявление по итогам первого регионального турне спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломина.

Коломина на минувшей неделе посетил Азербайджан, Грузию и Армению, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Коломина рассмотрел текущее сотрудничество между НАТО и Баку, включая возобновление сотрудничества с властями Азербайджана в рамках программы «Процесс планирования и анализа»», - сообщается в информации на сайте организации.

Представитель НАТО также выразил признательность Азербайджану за поддержку Североатлантического альянса в Афганистане и, в частности, за роль, которую сыграли азербайджанские миротворцы в поддержке усилий по эвакуации персонала союзников и партнеров и афганцев, находящихся в опасности, из аэропорта Кабула в августе этого года.

Процесс планирования и анализа (ППА) преследует цель оказания помощи развитию сил и возможностей самых лучших стран-партнеров, способных сотрудничать с союзниками НАТО в поощрении безопасности и стабильности, реагировании на кризисы и других мероприятиях. Он обеспечивает структурный подход с целью повышения взаимодействия и возможностей партнерских сил, действующих вместе с Альянсом в проведении многонациональных учений и операций.

26 из 38 целей партнерства, принятых Азербайджаном в рамках Процесса Планирования и Анализа, возлагаются на министерство обороны. К настоящему времени часть принятых целей партнерства выполнена, ведутся соответствующие работы по выполнению других долгосрочных целей партнерства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


Похожие новости


Гасанов проинформировал контр-адмирала Турана о ситуации на границе Азербайджана и Армении НАТО, по-прежнему, готова к диалогу с РФ - Столтенберг В НАТО считают Азербайджан надежным партнером Байден на саммите стран Восточной Европы высказался за усиление средств сдерживания НАТО в регионе Командующий Сухопутными войсками НАТО обсудил с министром обороны Грузии планы углубления сотрудничества Для Азербайджана характерна уникальная ориентация – представитель НАТО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]