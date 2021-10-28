В НАТО намерены возобновить сотрудничество с Азербайджаном по программе ППА

Североатлантический Альянс распространил заявление по итогам первого регионального турне спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломина.
Коломина на минувшей неделе посетил Азербайджан, Грузию и Армению, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Коломина рассмотрел текущее сотрудничество между НАТО и Баку, включая возобновление сотрудничества с властями Азербайджана в рамках программы «Процесс планирования и анализа»», - сообщается в информации на сайте организации.
Представитель НАТО также выразил признательность Азербайджану за поддержку Североатлантического альянса в Афганистане и, в частности, за роль, которую сыграли азербайджанские миротворцы в поддержке усилий по эвакуации персонала союзников и партнеров и афганцев, находящихся в опасности, из аэропорта Кабула в августе этого года.
Процесс планирования и анализа (ППА) преследует цель оказания помощи развитию сил и возможностей самых лучших стран-партнеров, способных сотрудничать с союзниками НАТО в поощрении безопасности и стабильности, реагировании на кризисы и других мероприятиях. Он обеспечивает структурный подход с целью повышения взаимодействия и возможностей партнерских сил, действующих вместе с Альянсом в проведении многонациональных учений и операций.
26 из 38 целей партнерства, принятых Азербайджаном в рамках Процесса Планирования и Анализа, возлагаются на министерство обороны. К настоящему времени часть принятых целей партнерства выполнена, ведутся соответствующие работы по выполнению других долгосрочных целей партнерства.
Э.Шафиев
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