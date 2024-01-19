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Регион 19.01.2024 13:51

Пашинян обсудил с представителем генсека НАТО мирный процесс Армении и Азербайджана

Сотрудничество Армении и НАТО, региональную безопасность и мирный процесс с Азербайджаном обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной в Ереване в пятницу.

"Пашинян и Коломина обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО, региональной и международной безопасности. Премьер-министр Армении затронул вопросы обстановки на Южном Кавказе, (...) процесс урегулирования отношений Армения-Азербайджан (...)", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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